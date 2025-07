Non poter sopportare nei cruciverba: la soluzione è Odiare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non poter sopportare' è 'Odiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ODIARE

Curiosità e Significato di Odiare

Approfondisci la parola di 6 lettere Odiare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Odiare? Odiere significa provare un forte sentimento di antipatia o repulsione verso qualcosa o qualcuno. È un'emozione intensa che spinge a evitare o rifiutare ciò che si detesta. Quando non si può sopportare qualcosa, spesso si arriva a odiare quella cosa o quella persona, creando un senso di disagio profondo. In poche parole, odiare è un modo per esprimere quanto qualcosa ci infastidisca o ci faccia stare male.

Sopportare gli esamiSi contratta per poter ridurloIl non poter vedere di chi ci vedeSoffrire o sopportareSostiene di poter prevedere il futuro

Come si scrive la soluzione Odiare

La definizione "Non poter sopportare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

D Domodossola

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E N I U O N L B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NIBELUNGO" NIBELUNGO

