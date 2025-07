Il Parlamento può votarne di sfiducia nei cruciverba: la soluzione è Mozioni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Parlamento può votarne di sfiducia' è 'Mozioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOZIONI

Curiosità e Significato di Mozioni

Hai risolto il cruciverba con Mozioni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Mozioni.

Perché la soluzione è Mozioni? Le mozioni sono strumenti che permettono ai parlamentari di esprimere opinioni o chiedere azioni concrete, come ad esempio il voto di sfiducia. Si tratta di atti ufficiali che coinvolgono l'intera assemblea e possono influenzare in modo significativo la politica nazionale. In sostanza, grazie alle mozioni, i membri del Parlamento possono far sentire la propria voce su temi importanti, contribuendo al dibattito democratico.

Come si scrive la soluzione Mozioni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Parlamento può votarne di sfiducia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R B N E E S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BERNESE" BERNESE

