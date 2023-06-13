Un Papa e un antipapa

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Un Papa e un antipapa' è 'Benedetto Tredicesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENEDETTO TREDICESIMO

Perché la soluzione è Benedetto Tredicesimo? BENEDETTO TREDICESIMO è stato un Papa che ha esercitato il suo ruolo spirituale e temporale, guidando la Chiesa cattolica con autorità e dedizione. La sua presenza ha avuto un impatto significativo sulla religione e sulla società del suo tempo. Tuttavia, l’esistenza di un antipapa, anch’egli denominato Benedetto Tredicesimo, ha creato una situazione di divisione e conflitto all’interno della comunità ecclesiastica. La presenza di un Papa e di un antipapa evidenzia tensioni e rivalità all’interno della Chiesa.

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Un Papa e un antipapa nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Benedetto Tredicesimo

La definizione "Un Papa e un antipapa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Benedetto Tredicesimo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un Papa e un antipapa
  • Risposta: BENEDETTO TREDICESIMO
  • Lunghezza: 20 lettere
  • Schema parole: 9-11
  • Schema utile: B________ ___________
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Le 20 lettere della soluzione

B Bologna
E Empoli
N Napoli
E Empoli
D Domodossola
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto
 
T Torino
R Roma
E Empoli
D Domodossola
I Imola
C Como
E Empoli
S Savona
I Imola
M Milano
O Otranto

La soluzione 'Benedetto Tredicesimo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un Papa e un antipapa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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