Un Papa e un antipapa
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SOLUZIONE: BENEDETTO TREDICESIMO
Perché la soluzione è Benedetto Tredicesimo? BENEDETTO TREDICESIMO è stato un Papa che ha esercitato il suo ruolo spirituale e temporale, guidando la Chiesa cattolica con autorità e dedizione. La sua presenza ha avuto un impatto significativo sulla religione e sulla società del suo tempo. Tuttavia, l’esistenza di un antipapa, anch’egli denominato Benedetto Tredicesimo, ha creato una situazione di divisione e conflitto all’interno della comunità ecclesiastica. La presenza di un Papa e di un antipapa evidenzia tensioni e rivalità all’interno della Chiesa.
Un Papa e un antipapa nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Benedetto Tredicesimo
La definizione "Un Papa e un antipapa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Benedetto Tredicesimo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un Papa e un antipapa
- Risposta: BENEDETTO TREDICESIMO
- Lunghezza: 20 lettere
- Schema parole: 9-11
- Schema utile: B________ ___________
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Le 20 lettere della soluzione
La soluzione 'Benedetto Tredicesimo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un Papa e un antipapa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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