Un Papa e un antipapa

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La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Un Papa e un antipapa' è 'Benedetto Tredicesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BENEDETTO TREDICESIMO

Perché la soluzione è Benedetto Tredicesimo? BENEDETTO TREDICESIMO è stato un Papa che ha esercitato il suo ruolo spirituale e temporale, guidando la Chiesa cattolica con autorità e dedizione. La sua presenza ha avuto un impatto significativo sulla religione e sulla società del suo tempo. Tuttavia, l’esistenza di un antipapa, anch’egli denominato Benedetto Tredicesimo, ha creato una situazione di divisione e conflitto all’interno della comunità ecclesiastica. La presenza di un Papa e di un antipapa evidenzia tensioni e rivalità all’interno della Chiesa.

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Un Papa e un antipapa nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Benedetto Tredicesimo

La definizione "Un Papa e un antipapa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Benedetto Tredicesimo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un Papa e un antipapa

Un Papa e un antipapa Risposta: BENEDETTO TREDICESIMO

Lunghezza: 20 lettere

20 lettere Schema parole: 9-11

9-11 Schema utile: B________ ___________

B________ ___________ Inizia con: B

B Finisce con: O

Le 20 lettere della soluzione

B Bologna E Empoli N Napoli E Empoli D Domodossola E Empoli T Torino T Torino O Otranto T Torino R Roma E Empoli D Domodossola I Imola C Como E Empoli S Savona I Imola M Milano O Otranto

La soluzione 'Benedetto Tredicesimo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un Papa e un antipapa". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.