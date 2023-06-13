Dare l esclusiva responsabilità a qualcuno

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dare l esclusiva responsabilità a qualcuno' è 'Incolpare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCOLPARE

Perché la soluzione è Incolpare? Incolpare qualcuno significa attribuirgli la responsabilità di un errore o di un fatto negativo, spesso ingiustamente. Quando si incolpa una persona, si le dà il compito di rispondere di determinate azioni o eventi, assumendo così un ruolo esclusivo nel processo di attribuzione di colpe. Questa azione può essere motivata da ragioni pratiche o emotive, e spesso comporta accuse che possono influenzare la reputazione di chi viene incolpato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dare l esclusiva responsabilità a qualcuno". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Dare l esclusiva responsabilità a qualcuno nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Incolpare

La soluzione associata alla definizione "Dare l esclusiva responsabilità a qualcuno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dare l esclusiva responsabilità a qualcuno" conferma che la soluzione 'Incolpare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Incolpare

I Imola N Napoli C Como O Otranto L Livorno P Padova A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dare l esclusiva responsabilità a qualcuno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incolpare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Accusare qualcuno che si ritiene responsabileAttribuire la responsabilitàDare a terzi compiti o responsabilitàDare conforto a qualcuno che soffreDare conforto a qualcunoDare il via a un progettoLa responsabilità di una carica