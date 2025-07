Accusare qualcuno che si ritiene responsabile nei cruciverba: la soluzione è Incolpare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Accusare qualcuno che si ritiene responsabile' è 'Incolpare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCOLPARE

Curiosità e Significato di Incolpare

Vuoi sapere di più su Incolpare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Incolpare.

Perché la soluzione è Incolpare? Incorpare qualcuno significa attribuirgli la colpa o la responsabilità di un'azione o un evento. È un termine spesso usato quando si indica chi si ritiene colpevole di qualcosa, anche in modo formale o giudiziario. Capire questa parola aiuta a comprendere meglio situazioni di accuse e responsabilità, rendendo più chiaro come vengono gestiti i conflitti o le indagini nella vita quotidiana e nel diritto.

Come si scrive la soluzione Incolpare

Hai trovato la definizione "Accusare qualcuno che si ritiene responsabile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

L Livorno

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

