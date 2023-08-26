Dare a terzi compiti o responsabilità

SOLUZIONE: DELEGARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dare a terzi compiti o responsabilità" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dare a terzi compiti o responsabilità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Delegare? Quando si affida un incarico a un'altra persona, si trasferiscono alcune responsabilità per permettere un migliore svolgimento delle attività. Questo processo aiuta a distribuire equamente i compiti, favorendo l’efficienza e la collaborazione tra colleghi o membri di un team. È importante scegliere qualcuno di affidabile e competente, affinché il lavoro venga eseguito con cura e nel rispetto delle scadenze. Saper delegare è una capacità che valorizza le competenze di tutti e sostiene il raggiungimento degli obiettivi comuni.

In presenza della definizione "Dare a terzi compiti o responsabilità", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dare a terzi compiti o responsabilità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Delegare:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dare a terzi compiti o responsabilità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

