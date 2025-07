Trascurato come chi finisce una degenza nei cruciverba: la soluzione è Dimesso

DIMESSO

Curiosità e Significato di Dimesso

Approfondisci la parola di 7 lettere Dimesso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dimesso? Dimesso si riferisce a chi lascia un ospedale o una struttura sanitaria dopo aver ricevuto le cure necessarie. È il termine usato per indicare che un paziente termina la degenza e può tornare alla sua vita quotidiana. Quindi, trascurato come chi finisce una degenza, in questo caso, è qualcuno che è stato ufficialmente liberato dall'ospedale e si prende cura di sé a casa.

Come si scrive la soluzione Dimesso

Stai cercando la risposta alla definizione "Trascurato come chi finisce una degenza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

O Otranto

