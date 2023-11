Trascurato dimenticato

Mondo artistico, un mondo sub-umano, un mondo a parte, un mondo, un mondo che risponde solo all'idea di "post", post-moderno, post-atomico...

La malattie tropicali neglette (in inglese Neglected tropical diseases abbreviato NTD) sono un gruppo medicalmente eterogeneo di infezioni tropicali particolarmente comuni in popolazioni a basso reddito nelle regioni in via di sviluppo dell'Africa, dell'Asia e delle Americhe. Sono causate da numerosi tipi di agenti patogeni quali virus, batteri, protozoi ed elminti. Le diverse organizzazioni sanitarie definiscono questa serie di malattie in modo differente. Nell'Africa sub-sahariana, l'impatto di questo gruppo di patologie è paragonabile a quelli della malaria e alla tubercolosi.