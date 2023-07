Li prende il trascurato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li prende il trascurato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MALANNI

I "malanni" sono disturbi o problemi di salute che possono colpire una persona trascurata o che non si prende cura adeguatamente di sé stessa. Questo termine si riferisce a malattie o malessere fisico causati da negligenza o mancanza di attenzione alla salute. Può anche essere interpretato in senso più ampio, indicando situazioni di disagio o sfortuna che possono colpire coloro che non prestano attenzione ai propri bisogni o che trascurano il benessere personale. È un avvertimento sulla necessità di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, per evitare possibili malanni o conseguenze negative.

