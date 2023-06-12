Toppe pezze

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Toppe pezze' è 'Rammendi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAMMENDI

Perché la soluzione è Rammendi? I rammendi sono interventi di riparazione che consistono nel rinforzare o riparare tessuti, vestiti o altri materiali utilizzando pezze o toppe. Questi lavori permettono di ripristinare la funzionalità originale di un capo danneggiato, nascondendo le zone deteriorate. L'arte del rammendo richiede precisione e attenzione, poiché il risultato deve essere resistente e discreto. La cura nel posizionamento delle toppe garantisce un effetto duraturo e una riparazione efficace.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Toppe pezze". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Toppe pezze nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rammendi

Per risolvere la definizione "Toppe pezze", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Toppe pezze" conferma che la soluzione 'Rammendi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Rammendi

R Roma A Ancona M Milano M Milano E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Toppe pezze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rammendi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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