La Soluzione ♚ Sovrastano le toppe La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MANIGLIE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MANIGLIE

Curiosità su Sovrastano le toppe: In origine era formato da un'armatura in metallo con corpo in legno, ricoperto di pelle. È alto 105 cm da terra ed è dotato di maniglie alte 15 cm (generalmente di metallo) montate parallelamente e nella parte superiore dell'attrezzo. Il cavallo con maniglie è un attrezzo usato nella ginnastica artistica.

Altre Definizioni con maniglie; sovrastano; toppe; Si mettono alle porte; Le impugnature di un cavallo usato dai ginnasti; Quasi tutti lo sovrastano; Sovrastano i caminetti; Toppe pezze; Vi si acquistano bottoni e toppe; Girano nelle toppe;