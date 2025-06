Le pezze sui pantaloni nei cruciverba: la soluzione è Rattoppi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le pezze sui pantaloni' è 'Rattoppi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RATTOPPI

La parola Rattoppi è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rattoppi.

Perché la soluzione è Rattoppi? RATTOPPI è un termine colloquiale che indica le piccole pezzette o macchie di sporco, come quelle sui pantaloni. Deriva dall’unione di rattoppare e pezzetti, richiamando le piccole riparazioni o tracce di sporco. È un modo scherzoso per parlare di quei fastidiosi segni che si formano sui vestiti, spesso causati da incidenti quotidiani. Insomma, un modo divertente per descrivere i piccoli dettagli anti-estetici dell’abbigliamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rammendi alla meglioI soldati francesi che portavano caratteristici pantaloniQuella dei pantaloni è bene sia inappuntabileLa pezza nei pantaloni

Se "Le pezze sui pantaloni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

P Padova

P Padova

I Imola

