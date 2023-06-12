Un tipo di legame chimico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un tipo di legame chimico' è 'Covalente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COVALENTE

Perché la soluzione è Covalente? Il legame tra due atomi in cui condividono coppie di elettroni permette di formare molecole stabili. Questo tipo di legame è molto comune nelle sostanze organiche e in molte molecole biologiche. La condivisione degli elettroni rende gli atomi coinvolti più stabili e permette la formazione di strutture complesse. È fondamentale per la costruzione di composti chimici e per i processi biologici che sostengono la vita.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tipo di legame chimico" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di legame chimico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Quando la definizione "Un tipo di legame chimico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di legame chimico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Covalente:

C Como O Otranto V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di legame chimico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

