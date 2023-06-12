Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro

SOLUZIONE: PARAPETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Parapetto? Il parapetto è una barriera di sicurezza che si trova sui balconi italiani, progettata per proteggere le persone dal rischio di caduta. La legge stabilisce che deve avere una altezza minima di un metro per garantire adeguata protezione. Questa misura è fondamentale per la sicurezza di chi vive o visita gli ambienti sopraelevati, assicurando stabilità e tranquillità.

In presenza della definizione "Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Parapetto:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona P Padova E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

