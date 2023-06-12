Sostanze che levigano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostanze che levigano' è 'Abrasivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABRASIVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sostanze che levigano" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostanze che levigano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Abrasivi? Gli abrasivi sono materiali che, grazie alla loro durezza, vengono utilizzati per levigare o lucidare superfici. Sono fondamentali in lavorazioni di precisione e nella finitura di vari materiali come metalli, plastica e legno. La loro capacità di rimuovere imperfezioni o creare superfici lisce li rende strumenti indispensabili in molte industrie. La loro applicazione permette di ottenere risultati accurati e professionali, migliorando l'aspetto e la funzionalità dei prodotti finali.

Per risolvere la definizione "Sostanze che levigano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostanze che levigano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Abrasivi:

A Ancona B Bologna R Roma A Ancona S Savona I Imola V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostanze che levigano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

