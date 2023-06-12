Segni di botte

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Segni di botte' è 'Lividi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIVIDI

Perché la soluzione è Lividi? I lividi sono manifestazioni visibili sulla pelle che si formano a seguito di un trauma o di un colpo. Questi segni di botte si presentano come macchie di colore variabile dal viola al verde, passando per il giallo, e indicano un danno ai tessuti sottostanti. La comparsa dei lividi può variare in intensità e durata a seconda della forza dell'impatto e della risposta del corpo. La loro presenza rivela spesso un episodio di contusione o di trauma recente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Segni di botte". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Segni di botte nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lividi

La soluzione associata alla definizione "Segni di botte" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Segni di botte" conferma che la soluzione 'Lividi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lividi

L Livorno I Imola V Venezia I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Segni di botte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lividi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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