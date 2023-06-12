Le scarpe che fanno inciampare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le scarpe che fanno inciampare' è 'Slacciate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLACCIATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le scarpe che fanno inciampare" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le scarpe che fanno inciampare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Slacciate? Le scarpe che fanno inciampare sono spesso chiamate slip-on, poiché sono facili da indossare e togliere, ma possono essere pericolose se non si fa attenzione ai dettagli. Quando si cammina, un’errata calzata o una suola usurata può causare un inciampo improvviso, mettendo a rischio l’equilibrio. La scelta di scarpe sicure e adatte all’ambiente aiuta a prevenire cadute e incidenti, rendendo ogni passo più stabile e sicuro.

La soluzione associata alla definizione "Le scarpe che fanno inciampare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le scarpe che fanno inciampare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Slacciate:

S Savona L Livorno A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le scarpe che fanno inciampare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

