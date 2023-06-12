Personaggio dei cartoni con le 7 stelle sul petto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Personaggio dei cartoni con le 7 stelle sul petto' è 'Kenshiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KENSHIRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Personaggio dei cartoni con le 7 stelle sul petto" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Personaggio dei cartoni con le 7 stelle sul petto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Kenshiro? Il personaggio dei cartoni noto per le sette stelle sul petto è un eroe coraggioso e determinato. La sua figura è amata dai bambini per le avventure emozionanti e i valori di giustizia che rappresenta. Sempre pronto a lottare contro il male, incarna il coraggio e l'onestà. La sua presenza nei cartoni ha conquistato generazioni, diventando un simbolo di speranza e virtù.

La definizione "Personaggio dei cartoni con le 7 stelle sul petto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Personaggio dei cartoni con le 7 stelle sul petto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Kenshiro:

K Kappa E Empoli N Napoli S Savona H Hotel I Imola R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Personaggio dei cartoni con le 7 stelle sul petto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

