Grossi coltelli da macello simili a una scuri

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grossi coltelli da macello simili a una scuri' è 'Mannaie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANNAIE

Perché la soluzione è Mannaie? Le mannaie sono strumenti caratterizzati da grandi lame affilate, progettate originariamente per il taglio della carne e dei tessuti più robusti. Questi coltelli da macello assomigliano a scuri, con una lama larga e robusta che permette di affrontare lavori pesanti e di grande precisione. Sono fondamentali nelle operazioni di macellazione e lavorazione della carne, offrendo efficienza e praticità. La loro forma e funzione le rendono strumenti indispensabili nel settore alimentare e nelle lavorazioni industriali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grossi coltelli da macello simili a una scuri". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Grossi coltelli da macello simili a una scuri nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mannaie

La definizione "Grossi coltelli da macello simili a una scuri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grossi coltelli da macello simili a una scuri" conferma che la soluzione 'Mannaie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mannaie

M Milano A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grossi coltelli da macello simili a una scuri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mannaie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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