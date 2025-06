Simili alle castagne ma più grossi nei cruciverba: la soluzione è Marroni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Simili alle castagne ma più grossi' è 'Marroni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARRONI

Curiosità e Significato... La soluzione Marroni di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Marroni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Marroni? I marroni sono un tipo di castagna più grande e pregiato, apprezzato per il suo sapore dolce e la consistenza morbida. Spesso usati in cucina per dolci o semplicemente arrostiti, rappresentano una vera delizia autunnale. La loro dimensione e qualità li distinguono dalle castagne comuni, rendendoli un ingrediente speciale e irresistibile per molte ricette tradizionali italiane.

Se "Simili alle castagne ma più grossi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

