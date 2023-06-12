È detta anche cartapecora

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È detta anche cartapecora' è 'Pergamena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERGAMENA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È detta anche cartapecora" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È detta anche cartapecora". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pergamena? La pergamena rappresenta un materiale prezioso e resistente, realizzato originariamente dalla pelle di animali come pecore o capre, e utilizzato per scrivere testi importanti prima dell'avvento della carta. La sua lavorazione richiedeva abilità artigianali precise, conferendo alle scritture una durata nel tempo e una qualità superiore. Spesso decorata e conservata con cura, questa superficie ha accompagnato documenti storici e manoscritti di grande valore culturale. La pergamena rimane un simbolo di conservazione e di tradizione nel mondo della scrittura.

La soluzione associata alla definizione "È detta anche cartapecora" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È detta anche cartapecora" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pergamena:

P Padova E Empoli R Roma G Genova A Ancona M Milano E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È detta anche cartapecora" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

