La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La pelle animale che era usata come carta' è 'Pergamena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERGAMENA

Curiosità e Significato... La parola Pergamena è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pergamena.

Perché la soluzione è Pergamena? La pergamena è una pelle animale trattata come supporto per scrivere, usata storicamente come carta prima dell'invenzione della carta vera e propria. Ricavata tipicamente da capre, pecore o vitelli, rappresenta un importante mezzo di trasmissione del sapere nel passato. Con il tempo, si è evoluta in un simbolo di conoscenza e cultura, lasciando un segno indelebile nella storia della scrittura.

P Padova

E Empoli

R Roma

G Genova

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

A Ancona

E R A E I N L Mostra soluzione



