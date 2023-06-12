Deprezzare una moneta o un bene

Home / Soluzioni Cruciverba / Deprezzare una moneta o un bene

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Deprezzare una moneta o un bene' è 'Svalutare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SVALUTARE

Vuoi approfondire la risposta Svalutare? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Svalutare? Svalutare indica il processo attraverso il quale si riduce il valore di una moneta o di un bene rispetto a quanto era in precedenza. Questo fenomeno può verificarsi per motivi economici, politici o di mercato, influenzando il potere d'acquisto e la stabilità finanziaria. La svalutazione può essere volontaria, adottata dalle autorità monetarie per favorire le esportazioni, oppure involontaria, come risultato di crisi o instabilità economica. È un meccanismo che influisce significativamente sull'economia di un paese.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Svalutare' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Deprezzare una moneta o un bene nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Svalutare

Per risolvere la definizione "Deprezzare una moneta o un bene", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Svalutare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Deprezzare una moneta o un bene

Deprezzare una moneta o un bene Risposta: SVALUTARE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

S Savona V Venezia A Ancona L Livorno U Udine T Torino A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Svalutare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Deprezzare una moneta o un bene". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.