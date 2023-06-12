Deprezzare una moneta o un bene

Sara Verdi | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Deprezzare una moneta o un bene' è 'Svalutare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SVALUTARE

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Perché la soluzione è Svalutare? Svalutare indica il processo attraverso il quale si riduce il valore di una moneta o di un bene rispetto a quanto era in precedenza. Questo fenomeno può verificarsi per motivi economici, politici o di mercato, influenzando il potere d'acquisto e la stabilità finanziaria. La svalutazione può essere volontaria, adottata dalle autorità monetarie per favorire le esportazioni, oppure involontaria, come risultato di crisi o instabilità economica. È un meccanismo che influisce significativamente sull'economia di un paese.

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Deprezzare una moneta o un bene nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Svalutare

Per risolvere la definizione "Deprezzare una moneta o un bene", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Svalutare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Deprezzare una moneta o un bene
  • Risposta: SVALUTARE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
V Venezia
A Ancona
L Livorno
U Udine
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Svalutare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Deprezzare una moneta o un bene". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con deprezzare: Sminuire deprezzare 

Con moneta: La moneta dell Uzbekistan 