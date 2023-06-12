Deprezzare una moneta o un bene
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Deprezzare una moneta o un bene' è 'Svalutare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SVALUTARE
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Perché la soluzione è Svalutare? Svalutare indica il processo attraverso il quale si riduce il valore di una moneta o di un bene rispetto a quanto era in precedenza. Questo fenomeno può verificarsi per motivi economici, politici o di mercato, influenzando il potere d'acquisto e la stabilità finanziaria. La svalutazione può essere volontaria, adottata dalle autorità monetarie per favorire le esportazioni, oppure involontaria, come risultato di crisi o instabilità economica. È un meccanismo che influisce significativamente sull'economia di un paese.
Deprezzare una moneta o un bene nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Svalutare
Per risolvere la definizione "Deprezzare una moneta o un bene", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Svalutare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Deprezzare una moneta o un bene
- Risposta: SVALUTARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Svalutare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Deprezzare una moneta o un bene". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Se la passano bene Uno che non vuole mai vedere il bene in niente Non percepiscono bene i colori Se è spedito si va bene Necessarie come le cautele con cui è bene procedere
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