Lo è il corridore Geoffrey Mutai

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è il corridore Geoffrey Mutai' è 'Keniota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KENIOTA

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Perché la soluzione è Keniota? Geoffrey Mutai è un atleta keniano, noto per le sue straordinarie performance nelle maratone internazionali. La sua nazionalità keniana si riflette nelle sue origini e nel suo stile di corsa, caratterizzato da grande resistenza e velocità. La sua carriera è stata segnata da record e vittorie prestigiose, che testimoniano la forza e il talento tipici degli atleti del suo paese. Mutai incarna le qualità di un vero atleta keniano, rinomato nel mondo delle corse di lunga distanza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il corridore Geoffrey Mutai". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Lo è il corridore Geoffrey Mutai nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Keniota

Quando la definizione "Lo è il corridore Geoffrey Mutai" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il corridore Geoffrey Mutai" conferma che la soluzione 'Keniota' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Keniota

K Kappa E Empoli N Napoli I Imola O Otranto T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il corridore Geoffrey Mutai" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Keniota' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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