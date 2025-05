Contenitori per piante nei cruciverba: la soluzione è Vasi

VASI

Curiosità e Significato di "Vasi"

La parola Vasi è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vasi.

Perché la soluzione è Vasi? La definizione Contenitori per piante si riferisce a vasi, che sono oggetti utilizzati per tenere e sostenere le piante, sia in casa che in giardino. Questi contenitori possono essere realizzati in vari materiali, come ceramica, plastica o metallo.

Come si scrive la soluzione: Vasi

Hai trovato la definizione "Contenitori per piante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

A Ancona

S Savona

I Imola

