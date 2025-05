Portafiori in terracotta nei cruciverba: la soluzione è Vasi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Portafiori in terracotta' è 'Vasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VASI

Curiosità e Significato di "Vasi"

Hai risolto il cruciverba con Vasi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Vasi.

I vasi sono recipienti di terracotta utilizzati per contenere piante e fiori, decorando spazi interni ed esterni. Sono realizzati in ceramica porosa, che permette alle piante di respirare e drenare l'acqua in eccesso, rendendoli ideali come portafiori.

Come si scrive la soluzione: Vasi

La definizione "Portafiori in terracotta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

A Ancona

S Savona

I Imola

