SOLUZIONE: PUGILATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Viene anche detto boxe" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Viene anche detto boxe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pugilato? Il pugilato è uno sport di combattimento in cui due atleti si affrontano indossando guantoni, cercando di colpire l’avversario con colpi precisi e strategici. Si svolge in un ring e richiede abilità, resistenza e disciplina. È conosciuto anche come boxe, nome che deriva dal luogo dove si pratica e dal termine inglese utilizzato per identificarlo. Questa attività combina forza e tecnica, rappresentando una delle discipline più popolari e antiche nel mondo dello sport.

Per risolvere la definizione "Viene anche detto boxe", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Viene anche detto boxe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pugilato:

P Padova U Udine G Genova I Imola L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Viene anche detto boxe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

