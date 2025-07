Una compianta Laura del cinema nei cruciverba: la soluzione è Antonelli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una compianta Laura del cinema' è 'Antonelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTONELLI

Curiosità e Significato di Antonelli

Vuoi sapere di più su Antonelli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Antonelli.

Perché la soluzione è Antonelli? Una compianta Laura del cinema fa riferimento a Laura Antonelli, attrice italiana scomparsa. Il gioco di parole combina compianta (che indica una persona defunta) con il suo nome, formando Antonelli. È un modo scherzoso e affettuoso per ricordarla, sottolineando il suo legame con il mondo del cinema italiano e lasciando spazio a un ricordo nostalgico e rispettoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La Chiatti del cinemaIl Filippo del cinemaLa Braga del cinemaIl loggione del cinemad oro: il premio della Festa del cinema di Roma

Come si scrive la soluzione Antonelli

Stai cercando la risposta alla definizione "Una compianta Laura del cinema"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

