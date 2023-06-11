Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone
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SOLUZIONE: COTECHINO
Perchè la soluzione è Cotechino? Il cotecchino è un salume tradizionale che si gusta durante il Capodanno, simile allo zampone ma con caratteristiche proprie. La sua consistenza morbida e il sapore ricco lo rendono un piatto amato in molte famiglie, simbolo di festa e convivialità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone
- Risposta: COTECHINO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cotechino
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Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Cotechino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Altre definizioni collegate
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Con tipico: Il ballo tipico argentino
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