Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone' è 'Cotechino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COTECHINO

Perchè la soluzione è Cotechino? Il cotecchino è un salume tradizionale che si gusta durante il Capodanno, simile allo zampone ma con caratteristiche proprie. La sua consistenza morbida e il sapore ricco lo rendono un piatto amato in molte famiglie, simbolo di festa e convivialità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone
  • Risposta: COTECHINO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O
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Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Cotechino

Per risolvere la definizione "Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cotechino'.

Le 9 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
T Torino
E Empoli
C Como
H Hotel
I Imola
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Cotechino' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un salume tipico del Capodanno simile allo zampone". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Simile allo zampone È simile allo stoccafisso Spezia simile allo zenzero Una pianta simile allo zafferano Il salume tipico del Natale modenese 

Altre definizioni collegate

Con salume: Un salume per fare i toast 

Con tipico: Il ballo tipico argentino 

Con capodanno: Chiude il ciclo delle celebrazioni del Capodanno cinese 