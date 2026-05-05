Ci si pedala in due

Home / Soluzioni Cruciverba / Ci si pedala in due

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ci si pedala in due' è 'Tandem'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANDEM

Perché la soluzione è Tandem? Un tandem è un veicolo progettato per essere usato da due persone che pedalano contemporaneamente. La caratteristica principale di questa bicicletta è la disposizione dei sedili e dei pedali uno dietro l’altro, permettendo a entrambi di contribuire alla spinta. Questa configurazione favorisce la collaborazione tra i ciclisti, che devono coordinarsi per mantenere equilibrio e velocità. Il tandem è ideale per condividere l’esperienza della pedalata, rendendo il viaggio più divertente e socializzante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci si pedala in due". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ci si pedala in due nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tandem

Per risolvere la definizione "Ci si pedala in due", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci si pedala in due" conferma che la soluzione 'Tandem' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tandem

T Torino A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci si pedala in due" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tandem' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una bici con due selleHa due ruote e due postiUna bicicletta per dueSi dice con due parole inglesi quando non ci si vuole esprimere su una vicendaSi dice che non ci sia due senzaCi si va per vedere il CenacoloIl male di cui ci si consola facilmenteSi gioca in un campo con due tabelloni