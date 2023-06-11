e non concesso

Sara Verdi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'e non concesso' è 'Ammesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMMESSO

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Perché la soluzione è Ammesso? Quando qualcosa è ammesso, si dà il permesso di farlo o di prenderne parte. È un'autorizzazione che consente di agire senza restrizioni, riconoscendo che quella scelta è lecita o approvata. La parola ammesso si collega strettamente a un'idea di concessione, di consentire un'opzione che altrimenti sarebbe vietata o limitata. La sua presenza in una conversazione indica che si è data approvazione a una determinata azione o richiesta, lasciando spazio a una certa libertà di scelta.

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e non concesso nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ammesso

La definizione "e non concesso" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ammesso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: e non concesso
  • Risposta: AMMESSO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
M Milano
M Milano
E Empoli
S Savona
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Ammesso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "e non concesso". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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