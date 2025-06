Assegnato concesso nei cruciverba: la soluzione è Conferito

Home / Soluzioni Cruciverba / Assegnato concesso

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Assegnato concesso' è 'Conferito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONFERITO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Conferito: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Conferito? Assegnato concesso indica qualcosa che è stato ufficialmente dato o autorizzato, come un incarico, un diritto o un beneficio. La parola conferito si usa spesso in ambiti formali o legali per descrivere un valore, una proprietà o un riconoscimento che è stato formalmente attribuito a qualcuno. In sostanza, rappresenta l'atto di aver conferito, ovvero di aver consegnato o attribuito ufficialmente qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il creditore a cui viene assegnato un nuovo debitoreConcessoQuello della discordia fu assegnato a VenerePremio assegnato nel 2020 a Ciro ImmobileÈ d oro quello assegnato da Striscia la notizia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Assegnato concesso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

M E C R O E C S S A I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMICIE ROSSE" CAMICIE ROSSE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.