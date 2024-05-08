Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare' è 'Slot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLOT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Slot? Il termine si riferisce al periodo di tempo assegnato a un velivolo per partire da un aeroporto, garantendo un flusso ordinato di traffico. Questa assegnazione aiuta a evitare congestioni e ritardi, coordinando le operazioni di decollo. È fondamentale nel settore aeronautico per una gestione efficiente delle partenze. La parola descrive quindi un intervallo temporale riservato a ogni volo, assicurando sicurezza e puntualità.

Quando la definizione "Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Slot:

S Savona L Livorno O Otranto T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

