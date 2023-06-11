Liberare una fibra tessile dalle impurità

Sara Verdi | 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Liberare una fibra tessile dalle impurità' è 'Scardassare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARDASSARE

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Perché la soluzione è Scardassare? Scardassare significa liberare una fibra tessile dalle impurità che la ricoprono o la contaminano, rendendola più pura e adatta alla lavorazione. Questa operazione permette di eliminare residui di sporco, lanugine o altre sostanze indesiderate, migliorando la qualità del materiale. Il processo è fondamentale nel trattamento delle fibre naturali o sintetiche prima di essere filate o tessute, garantendo un prodotto finale più uniforme e di qualità superiore. La pratica di scardassare contribuisce così alla cura e alla perfezione del tessuto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Liberare una fibra tessile dalle impurità". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Liberare una fibra tessile dalle impurità nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Scardassare

In presenza della definizione "Liberare una fibra tessile dalle impurità", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Liberare una fibra tessile dalle impurità" conferma che la soluzione 'Scardassare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Scardassare

S Savona
C Como
A Ancona
R Roma
D Domodossola
A Ancona
S Savona
S Savona
A Ancona
R Roma
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Liberare una fibra tessile dalle impurità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scardassare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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