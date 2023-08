Strisce che compongono il parquet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strisce che compongono il parquet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LISTELLI

Significato/Curiosita : Strisce che compongono il parquet

Attualmente sistemi che utilizzano l'energia elettrica, sistemi composti da cavi scaldanti o strisce di vario genere, anche se il principio è quello tecnico/scientifico... E privo di rastremazione. le scanalature erano 24 ed erano separate da listelli, invece che incontrarsi a spigolo acuto come nel fusto dorico, mentre l'altezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

