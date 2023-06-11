Città sudafricana in cui è nato Elon Musk nei cruciverba: la soluzione è Pretoria
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città sudafricana in cui è nato Elon Musk' è 'Pretoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PRETORIA
Curiosità e Significato di Pretoria
Hai risolto il cruciverba con Pretoria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Pretoria.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città laziale in cui è nato Tiziano FerroCittà del napoletano in cui è nato PulcinellaLa città irlandese in cui è nato Bono degli U2La città in cui morì DanteCittà sarda in cui nacque Grazia Deledda
Come si scrive la soluzione Pretoria
Se ti sei imbattuto nella definizione "Città sudafricana in cui è nato Elon Musk", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 8 lettere della soluzione Pretoria:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
N A I I O R
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.