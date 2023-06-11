Città sudafricana in cui è nato Elon Musk nei cruciverba: la soluzione è Pretoria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città sudafricana in cui è nato Elon Musk' è 'Pretoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRETORIA

Curiosità e Significato di Pretoria

Come si scrive la soluzione Pretoria

Se ti sei imbattuto nella definizione "Città sudafricana in cui è nato Elon Musk", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A I I O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AIRONI" AIRONI

