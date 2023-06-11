Cibo nutrimento

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cibo nutrimento' è 'Alimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIMENTO

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Perché la soluzione è Alimento? Un alimento è qualsiasi sostanza che fornisce nutrimento al corpo umano, contribuendo al suo benessere e alla crescita. Attraverso gli alimenti, si assumono vitamine, minerali, proteine, carboidrati e grassi essenziali per il funzionamento delle cellule e dei tessuti. La scelta di alimenti sani e equilibrati è fondamentale per mantenere la salute e prevenire malattie. La varietà e la qualità degli alimenti influenzano direttamente lo stato di salute generale di una persona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cibo nutrimento". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Cibo nutrimento nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Alimento

La definizione "Cibo nutrimento" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cibo nutrimento" conferma che la soluzione 'Alimento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Alimento

A Ancona L Livorno I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cibo nutrimento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alimento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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