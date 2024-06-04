La lascia la nave + indurimento della pelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La lascia la nave + indurimento della pelle' è 'Sciacallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIACALLO

Perché la soluzione è Sciacallo? Lo sciacallo è un animale che spesso si aggira vicino alle navi, lasciando tracce di sé. Il termine richiama anche un processo di indurimento della pelle, simile a una crosta che si forma. Questa immagine evoca un essere astuto e adattabile, pronto a sfruttare ogni occasione. La figura dello sciacallo si collega alla capacità di resistere e di sopravvivere in ambienti difficili, rappresentando anche un comportamento opportunista.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La lascia la nave + indurimento della pelle" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La lascia la nave + indurimento della pelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

In presenza della definizione "La lascia la nave + indurimento della pelle", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La lascia la nave + indurimento della pelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sciacallo:

S Savona C Como I Imola A Ancona C Como A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La lascia la nave + indurimento della pelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

