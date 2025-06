Un breve sketch che suscita risate nei cruciverba: la soluzione è Scenetta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un breve sketch che suscita risate' è 'Scenetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCENETTA

Perché la soluzione è Scenetta? Una scenetta è un breve brano teatrale o comico che mette in scena una situazione divertente, spesso con pochi attori. È come un mini sketch che mira a far sorridere il pubblico con battute e gag rapide. Perfetta per alleggerire l’atmosfera o creare momenti di spensieratezza, rappresenta un modo semplice e efficace per suscitare il sorriso in poche battute.

Hai davanti la definizione "Un breve sketch che suscita risate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

