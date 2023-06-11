Assestato o sferrato come un colpo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Assestato o sferrato come un colpo' è 'Inferto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFERTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Assestato o sferrato come un colpo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assestato o sferrato come un colpo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Inferto? Inferto si riferisce a un colpo dato con forza, spesso con tono di critica o di insulto. Si tratta di un attacco verbale o fisico che mira a ferire o svalutare qualcuno, dimostrando aggressività o disprezzo. Questo termine richiama un gesto deciso e violento, che può essere rivolto a una persona o a un suo attributo. In molti contesti, inferto indica una provocazione o un'offesa netta e diretta.

La definizione "Assestato o sferrato come un colpo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assestato o sferrato come un colpo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Inferto:

I Imola N Napoli F Firenze E Empoli R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assestato o sferrato come un colpo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

