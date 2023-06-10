Vinse il campionato del 76 col pilota James Hunt

Home / Soluzioni Cruciverba / Vinse il campionato del 76 col pilota James Hunt

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vinse il campionato del 76 col pilota James Hunt' è 'Mclaren'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MCLAREN

Perché la soluzione è Mclaren? La MCLAREN è un team automobilistico di grande prestigio, noto per aver conquistato numerosi successi nel mondo delle corse. La sua storia è caratterizzata da trionfi memorabili, tra cui la vittoria nel campionato del 1976 grazie all'abilità del pilota James Hunt. Questo risultato ha consolidato la reputazione della scuderia come una delle più competitive e innovative nel settore. La passione e l'ingegno dei suoi ingegneri hanno contribuito a rendere la MCLAREN un simbolo di eccellenza nel motorsport.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vinse il campionato del 76 col pilota James Hunt". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vinse il campionato del 76 col pilota James Hunt nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mclaren

Quando la definizione "Vinse il campionato del 76 col pilota James Hunt" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vinse il campionato del 76 col pilota James Hunt" conferma che la soluzione 'Mclaren' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mclaren

M Milano C Como L Livorno A Ancona R Roma E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vinse il campionato del 76 col pilota James Hunt" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mclaren' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una scuderia di Formula 1Prestigiosa scuderia inglese di F.1Prestigiosa scuderia britannica di F.1 plurivincitrice di campionati del mondoJames premio Oscar per Chiamami col tuo nomeJames, compianto pilota automobilisticoIl James de La finestra sul cortileGli anni di quando vinse il primo GPLa scatola che registra le operazioni del pilota