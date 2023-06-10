Ha una gru coronata nella bandiera

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha una gru coronata nella bandiera' è 'Uganda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UGANDA

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Perché la soluzione è Uganda? Uganda è un paese africano noto per la sua vasta biodiversità e paesaggi mozzafiato. La sua bandiera presenta una gru coronata, simbolo di pace e prosperità, che rappresenta anche la ricca fauna del territorio. Questa immagine è un elemento distintivo che caratterizza la nazione e ne sottolinea l'identità. La presenza di questo simbolo sulla bandiera riflette l'importanza della natura e della conservazione per la cultura ugandese, rendendo il paese unico nel suo genere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha una gru coronata nella bandiera". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ha una gru coronata nella bandiera nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Uganda

La soluzione associata alla definizione "Ha una gru coronata nella bandiera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha una gru coronata nella bandiera" conferma che la soluzione 'Uganda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Uganda

U Udine G Genova A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha una gru coronata nella bandiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Uganda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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