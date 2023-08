Ciascuna ha la sua bandiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciascuna ha la sua bandiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NAZIONE

Significato/Curiosita : Ciascuna ha la sua bandiera

Isole sono usate bandiere non ufficiali. bandiera dell’atollo johnston bandiera dell'isola di wake ^ desueto e riferito alla bandiera a 51 stelle. ^ the... Caratteristiche necessarie di una nazione il concetto di sangue (herder) o di «consanguineità» (meinecke). un'altra definizione vede la nazione come una «comunità di...