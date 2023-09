Dov è il santuario dei gorilla di montagna in via di estinzione? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dov è il santuario dei gorilla di montagna in via di estinzione?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : UGANDA

Significato/Curiosita : Dov e il santuario dei gorilla di montagna in via di estinzione

Pericolo critico di estinzione: il leopardo d'arabia, il leopardo dell'amur, il leopardo di giava, il leopardo di ceylon e il leopardo persiano. il leopardo ha... Principale, vedi 1279 uganda. coordinate: 1°16'48n 32°23'24e / 1.28°n 32.39°e1.28; 32.39 l'uganda, ufficialmente repubblica dell'uganda, è uno stato dell'africa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

