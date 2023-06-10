Puntare con un dito

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Puntare con un dito' è 'Indicare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDICARE

Perché la soluzione è Indicare? Indicando qualcosa con un dito si compie un gesto che serve a mostrare o evidenziare un oggetto o una persona, trasmettendo un messaggio chiaro e immediato. Questo gesto, spesso usato nel linguaggio quotidiano, permette di dirigere l’attenzione degli altri verso un elemento specifico senza bisogno di parole. La capacità di indicare è fondamentale nelle comunicazioni non verbali, poiché contribuisce a chiarire intenzioni e a facilitare l’interazione tra le persone.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Puntare con un dito". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Puntare con un dito nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Indicare

La soluzione associata alla definizione "Puntare con un dito" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Puntare con un dito" conferma che la soluzione 'Indicare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Indicare

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Puntare con un dito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Indicare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Segnalare con un ditoMostrare a ditoSegnare con il ditoPuntare il dito per incolpareSi muovono con un ditoGirate con il dito indiceSi voltano con un ditoLo regge chi decide dove puntare la prua