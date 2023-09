Dare una direzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare una direzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INDICARE

Significato/Curiosita : Dare una direzione

It/2017/01/direzione-italia-nuovo-nome-per-il.html direzione italia, nuovo nome per il leone di fitto ^ redazione politica, direzione italia, fitto... E la diciannovesima in quello latino. in italiano viene utilizzata per indicare sia la s sorda di sasso (fricativa alveolare sorda), che la s sonora di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dare una direzione : dare; direzione;

Su: La regia di roger blin, che per l'occasione rivestì anche il ruolo di pozzo. nel 1954, beckett – autore irlandese di nascita – tradusse l'opera ...Si dice per manvia una Yvonne attrice; Autorizzarefacoltà; Liquitutte le merci; Manavanti un attività;Su: Culturali; direzione generale musei; direzione generale organizzazione; direzione generale sicurezza del patrimonio culturale; direzione generale ...Lada cui si vorrebbe avere il vento;abbreviazione; Per chi viaggia inostinata e; Ladel libeccio;