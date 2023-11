La definizione e la soluzione di: Il più alto monte della Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

della turchia di 3 056 120 abitanti situata a sud del mar di marmara e appoggiata alle pendici del monte uludag (l'antico olimpo della misia), alto 2 543... Il monte Ararat (AFI: /ara'rat/; Agri Dagi in turco, in armeno: Agirî in curdo, in persiano) è il più alto monte della Turchia (5137 m ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

