Un piatto poco allettante

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un piatto poco allettante' è 'Brodaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRODAGLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un piatto poco allettante" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piatto poco allettante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Brodaglia? La parola brodaglia si riferisce a un piatto che si presenta come una zuppa molto liquida, spesso poco saporita e poco invitante. Questo termine è usato per descrivere preparazioni culinarie che risultano prive di consistenza cremosa o ingredienti appetitosi, risultando più simili a un brodo annacquato. La brodaglia può essere considerata un piatto poco allettante in quanto non stimola l’appetito, apparendo spesso come un miscuglio senza carattere né sapore distintivo.

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Un piatto poco allettante nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Brodaglia

La soluzione associata alla definizione "Un piatto poco allettante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piatto poco allettante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Brodaglia:

B Bologna R Roma O Otranto D Domodossola A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piatto poco allettante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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