La Soluzione ♚ Minestra scondita e insipida La definizione e la soluzione di 9 lettere: Minestra scondita e insipida. BRODAGLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Minestra scondita e insipida: La jota è un piatto tipico della cucina di tutto il Friuli-Venezia Giulia, del Litorale sloveno e dell'Istria. Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: La jota è un piatto tipico della cucina di tutto il Friuli-Venezia Giulia, del Litorale sloveno e dell'Istria. mess (pl.: messes) (grande) confusione, caos, (estremo) disordine sudiciume, sporcizia luogo sporco o disordinato pasticcione, confusionario guaio, pasticcio commensali pasto comune, mensa brodaglia, sbobba Verbo Transitivo mess scompigliare sporcare, insudiciare pasticciare, abborracciare, raffazzonare rovinare, guastare Intransitivo mess mangiare alla stessa tavola, fare mensa comune intromettersi, interferire Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it" Altre Definizioni con brodaglia; minestra; scondita; insipida; Zuppa poco invitante; Un piatto poco allettante; Lo è la minestra con dentro poca pasta; Lo è la minestra appena scodellata;

La risposta a Minestra scondita e insipida

BRODAGLIA

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Minestra scondita e insipida' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.