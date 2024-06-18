Costituisce nel complesso la chioma di un albero nei cruciverba: la soluzione è Fogliame

Sara Verdi | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Costituisce nel complesso la chioma di un albero' è 'Fogliame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOGLIAME

Curiosità e Significato di Fogliame

Hai risolto il cruciverba con Fogliame? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Fogliame.

Come si scrive la soluzione Fogliame

Hai trovato la definizione "Costituisce nel complesso la chioma di un albero" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Fogliame:
F Firenze
O Otranto
G Genova
L Livorno
I Imola
A Ancona
M Milano
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I R E L T M N I M A T

